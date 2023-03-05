Камоцци: «Если не можете выиграть дома у «Урала», вы не должны винить арбитров»

Бывший помощник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался о судейских ошибках во встрече против «Урала».

«Если вы не можете выиграть дома у «Урала», вы не должны винить арбитров. «Спартак» должен быть выше этих эпизодов», — заявил экс-советник Леонида Федуна в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, жалобы на судейство не являются частью сильной команды, поэтому «красно-белым» нужно быть выше таких трудностей.

Напомним, что в первой игре весенней части Премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2, позволив петербургскому «Зениту» оторваться на восемь очков в турнирной таблице.