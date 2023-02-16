Сетевому изданию «ЕвроФутбол.Ру» стало известно о планах московского «Спартака» отдать в аренду своего молодого футболиста. Речь идёт про 19-летнего полузащитника Виталия Шитова.

Игрок не имеет регулярной игровой практики в стане «красно-белых» и сыграл лишь по одной встрече в РПЛ и в Кубке России в текущем сезоне. Эксперты портала Transfermarkt оценивают игрока в 250 тыс. евро.

Виталий Шитов начал свой футбольный путь в академии московского «Локомотива», позже перебрался в «Спартак». Играет в основном в атаке на позиции правого вингера, но иногда может сыграть и слева или опускаться чуть ниже на привычном фланге.