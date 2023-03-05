Мостовой: «Урал» - молодцы!»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московский «Спартак» не сумел переиграть «Урал» - игра закончилась со счетом 2:2. Александр Мостовой, бывший игрок московского «Спартака» (1987 - 1991), нахваливает «Урал» - ему очень нравится, как преобразил команду возглавивший ее в конце прошлого года белорусский специалист Виктор Ганчаренко. Он уверен, что и в Фонбет Кубке России «Урал» даст достойный бой в полуфинале турнира.

- У «Спартака» преимущество только в длине скамейки. Люди выходят — усиливают игру. А так, «Урал» сейчас ничем не хуже. В очень хорошем состоянии команда у Гончаренко. Молодцы! - цитирует слова Мостового playmaker24.ru.