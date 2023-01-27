Тавареш: «В России хорошая лига для того, чтобы получать удовольствие от футбола»

Новобранец «Спартака» Томаш Тавареш поделился своими первыми впечатлениями от пребывания в московском клубе. Напомним, что 21-летний защитник перешёл из «Бенфики», сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

По словам Тавареша, в «Спартаке» его хорошо приняли, и сейчас он чувствует себя комфортно. Молодой португалец также подчеркнул, что чемпионат России — отличное место для роста.

«Я знаю, что люди в вашей стране очень любят футбол, и на стадионах всегда была отличная атмосфера. Считаю, что в России хорошая лига для роста и для того, чтобы получать удовольствие от футбола», — сказал Тавареш в интервью клубному ТВ.

Тавареш заявил, что главной целью «красно-белых» является борьба за победы в РПЛ и Фонбет Кубке России.

Напомним, что в прошлом сезоне защитник выступал под руководством нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Базеле». За швейцарскую команду Тавареш провёл 28 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.