Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тавареш: «В России хорошая лига для того, чтобы получать удовольствие от футбола»

27 Января 2023 • 10:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Новобранец «Спартака» Томаш Тавареш поделился своими первыми впечатлениями от пребывания в московском клубе. Напомним, что 21-летний защитник перешёл из «Бенфики», сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

По словам Тавареша, в «Спартаке» его хорошо приняли, и сейчас он чувствует себя комфортно. Молодой португалец также подчеркнул, что чемпионат России — отличное место для роста.

«Я знаю, что люди в вашей стране очень любят футбол, и на стадионах всегда была отличная атмосфера. Считаю, что в России хорошая лига для роста и для того, чтобы получать удовольствие от футбола», — сказал Тавареш в интервью клубному ТВ.

Тавареш заявил, что главной целью «красно-белых» является борьба за победы в РПЛ и Фонбет Кубке России. 

Напомним, что в прошлом сезоне защитник выступал под руководством нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Базеле». За швейцарскую команду Тавареш провёл 28 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Тавареш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
11:21 · Россия. Премьер-лига
Глушаков назвал причину конфликтов, возникавших в «Спартаке» Карреры
10:55 · Россия. Премьер-лига
Тавареш: «В России хорошая лига для того, чтобы получать удовольствие от футбола»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Пока Абаскаль сумасшедших результатов со «Спартаком» не добился»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «С Дзюбой российский чемпионат станет гораздо интереснее, появятся околофутбольные темы» 1
09:56 · Россия. Премьер-лига
Ари: «РПЛ — четвёртая лига мира по уровню футбола» 2
09:39 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе — о Ганчаренко: «Говорит всё в лицо, ничего не скрывает»
00:31 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Зенит заслуженно выглядит лидером РПЛ»
00:17 · ФНЛ-2. Группа 1
Бут рассказал об интенсивности тренировок Зырянова в «Черноморце»
00:14 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «РФС должен постоянно напоминать УЕФА о себе»
00:02 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Промес получил необходимые нагрузки»
26 Января
23:13 · Россия. Премьер-лига
Быстров – о Дзюбе: «Бомба замедленного действия» 1
23:02 · Россия. Премьер-лига
Газизов – о Федуне: «Компромисс там один: «Пошёл на три буквы» 1
22:49 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Это самый подходящий момент, чтобы больше времени уделить детскому футболу»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «Больше всего со мной общался на первых порах Малком»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Дзюба будет мотивирован на матч против «Зенита», если перейдёт в «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем