Зарема Салихова: «Если бы Кофрие был в кубковом матче против «Зенита», Родригао больше так высоко не задирал бы ноги»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поздравила защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие с днём рождения. Сегодня, 16 февраля, бельгийцу, выступающему на правах аренды за французский «Клермон», исполняется 26 лет.

Салихова пожелала Кофрие продолжать прогрессировать, чтобы однажды получить приглашение в сборную Бельгии. Кроме того, супруга экс-президента московского клуба отметила, что защитника не хватало «Спартаку» в кубковом матче против «Зенита», который завершился потасовкой.

«Макса не хватало на кубковом матче против «Зенита». Думаю, будь он там, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кофрие провёл за «Клермон» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что по окончании сезона французский клуб сможет выкупить футболиста у «Спартака» за 4 миллиона евро.