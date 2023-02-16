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Зарема Салихова: «Если бы Кофрие был в кубковом матче против «Зенита», Родригао больше так высоко не задирал бы ноги»

16 Февраля 2023 • 12:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поздравила защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие с днём рождения. Сегодня, 16 февраля, бельгийцу, выступающему на правах аренды за французский «Клермон», исполняется 26 лет.

Салихова пожелала Кофрие продолжать прогрессировать, чтобы однажды получить приглашение в сборную Бельгии. Кроме того, супруга экс-президента московского клуба отметила, что защитника не хватало «Спартаку» в кубковом матче против «Зенита», который завершился потасовкой.

«Макса не хватало на кубковом матче против «Зенита». Думаю, будь он там, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кофрие провёл за «Клермон» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что по окончании сезона французский клуб сможет выкупить футболиста у «Спартака» за 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Клермон Зарема Салихова Родригао Максимилиано Кофрие
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