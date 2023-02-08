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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев проехался по Тедеско после назначения в сборную Бельгии

08 Февраля 2023 • 19:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о назначении Доменико Тедеско на пост тренера бельгийской национальной команды.

«Тедеско за деньги продастся куда угодно. Я бы болел за бывшего тренера «Спартака», но сейчас я к нему плохо отношусь. Вот «Ливерпуль» Клоппа сейчас скатился полностью, так же и Тедеско скатился как тренер, которого выгнали из «РБ Лейпцига». Думаю, не так долго он продержится и в сборной Бельгии», — считает участник ЧМ-1970, чьи слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, Доменико не является сильным специалистом, отметив, что молодой немец до и после «Спартака» нигде не смог себя проявить. Также Ловчев заявил, что как человек и тренер Тедеско для него закончился.

Напомним, что Доменико Тедеско руководил «красно-белыми» с 2019 по 2021 год, взяв с московской командой серебро РПЛ. В сборной Бельгии немецкий наставник сменил Роберто Мартинеса, вылетевшего с ЧМ-2022 после группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Сборная Бельгии Доменико Тедеско
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