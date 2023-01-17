Промес тренируется с молодёжным составом «Спартака»

Куинси Промес пропускает зимний сбор столичного «Спартака», однако без дела нидерландский форвард не остался.

По информации «РБ Спорт», один из лидеров «красно-белых» тренируется вместе с молодёжной командой в манеже в Сокольниках. Сообщается, что в расположении дублёров Куинси будет находиться до 27 января, когда остальной состав «Спартака» отправится в Турцию. Начиная с этого момента, Промес будет тренироваться с личным тренером.

Напомним, что сбор «красно-белых» нидерландец пропускает в связи с личными обстоятельствами. В последнее время всплывает множество слухов о нелегальной деятельности футболиста за пределами футбольного поля.