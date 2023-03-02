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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин — о словах Салиховой: Я лучший российский тренер? Конечно, это приятно

02 Марта 2023 • 17:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на слова Заремы Салиховой, которая назвала его лучшим российским тренером на данный момент.

«Не так часто руководители клубов выделяют того или иного тренера, футболиста. Конечно, это приятно», — заявил Осинькин Metaratings.

Специалист признался, что рад видеть конкурентоспособными в «Спартаке» Никиту Чернова, Данила Пруцева и Антона Зиньковского, которые получили определенный опыт в «Крыльях Советов».

После 17 туров подопечные Игоря Осинькина занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Никита Чернов Антон Зиньковский Данил Пруцев Зарема Салихова
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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