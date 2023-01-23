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Салихова: «Тавареша активно предлагали раньше, но он был очень молод»

23 Января 2023 • 22:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Зарема Салихова, супруга экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, рассказала об интересе к защинику Томашу Таварешу во времена Доменико Тедеско.

«Да, его активно предлагали тогда. Это могла быть аренда с необязательным выкупом, но мы выбрали Мозеса. У нас было много своих молодых футболистов. Тавареш был очень молод», — рассказала Салихова в интервью изданию Sport24. По воспоминаниям Салиховой, руководивший в тот момент коллективом Доменико Тедеско хотел увидеть в футболке «красно-белых» более опытного игрока, поэтому позже был подписан контракт с Виктором Мозесом.

Напомним, что защитник «Бенфики» Томаш Тавареш должен присоединиться к «Спартаку» уже в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова Томаш Тавареш
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