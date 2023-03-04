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Виноват не только судья! Пять игроков, из-за которых «Спартак» не смог переиграть «Урал»

04 Марта 2023 • 16:44 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Очень событийный матч выдали «Спартак» и «Урал». При тотальном превосходстве по владению и отменённом голе на 86-й минуте «красно-белые» не могут с уверенностью сказать, что переиграли «Урал». Гости смотрелись очень достойно и моги даже вырвать победу на пятой добавленной минуте, но спас «Спартак» Селихов. Давайте за скобками оставим действия арбитра и обсудим достижения «красно-белых» футболистов. Слабо смотрелись сегодня Дуарте, Хлусевич, Зобнин, Маслов и Николсон.

Статистика матча: владение мячом – 71:29, удары по воротам – 19:5, в створ – 7:3, угловые – 7:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва2:2Урал
  29'Влут Рай (0:1)
(1:1) Литвинов Руслан45'  
  64'Бикфалви Эрик (1:2)
(2:2) Литвинов Руслан75'  
Селихов АлександрДенисов ДаниилЧернов Никита 15' (Маслов Павел ( 15'  57') Дуарте Алексис  28' 74' (Зиньковский Антон ( 74') Хлусевич Даниил 59' (Соболев Александр Сергеевич ( 59') Пруцев Данил  90'Литвинов РусланЗобнин РоманИгнатов Михаил 74' (Мартинс Кристофер ( 74') Николсон Шамар 59' (Тавареш Томаш ( 59') Промес Квинси
Запасные: Зорин ДаниилБальде Диао КейтаКлассен ЛеонМелёшин ПавелВолков МихаилРыбус МацейМаксименко Александр
Помазун ИльяБевеев МингиянФилипенко ЕгорИллой-Айет ЭммерсонГогличидзе Лео  67' 78' (Бегич Сильвие ( 78') Ранджелович Лазар 62' (Мишкич Даниэль ( 62') Сунгатулин Фаниль 62' (Юшин Александр ( 62') Бикфалви Эрик 90' (Татаринов Евгений ( 90') Влут Рай  19'Егорычев АндрейКаштанов Алексей
Запасные: Мосин ЕгорБаклов ОлегКулаков ДенисМамин АртёмЖелезнов Юрий
04 марта. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. По ходу всего матча «Урал» либо забивал (дважды), либо сам губил свои моменты (дважды), но за один только сейв на излёте матча Селихов заслужил положительную оценку. Ногой отбил мяч после удара Юшина и спас «красно-белым» ничью.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 4,0. Без Джикии дебют у Дуарте совсем не удался. Сменил двух коллег по центру обороны Алексис, но проходной двор сохранялся регулярно. Привёз пенальти парагваец, наиграл на жёлтую карточку, очень плохо вёл борьбу.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. Правый фланг «красно-белой» обороны смотрелся достойно – четыре отбора в активе Денисова и вчистую выигранная дуэль с Гогличидзе. Отлично отыграл в обороне Даниил, ещё и момент для Николсона успел создать.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Слева такого спокойствия не было. Хлусевич частенько упускал Ранджеловича и позволял опасно простреливать со своего края. Второй гол «Урала» пришёл уже после замены Даниила, но левая броска «Спартака» провалилась будто по инерции ошибок Хлусевича.

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ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,5. Один хороший матч за другим выдаёт Пруцев, каждый раз добавляя объём работы. Сегодня он отпахал по всему периметру поля, пять раз возвращал мяч своей команде после потери и собрал почти все отскоки. Собственно, так и родился первый гол «Спартака».

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 8,5. Какой-то феноменальный матч от Литвинова – дубль опорного полузащитника и огромное влияние на игру. Он и мячи отбирал, и на перехватах играл и сам атаки развивал, как в эпизоде с двумя «стеночками» и вторым голом. А ещё 10 из 11 длинных забросов Литвинова дошли до адресата.

РОМАН ЗОБНИН – 4,5. На фоне Литвинова и Пруцева просто белой вороной смотрится Зобнин. Тут и объём черновой работы явно меньше, и даже остроты Роман не добавляет на уровне Руслана с Данилом. Один неплохой обводящий удар в активе Зобнина, вот и всё влияние на атаку.

МИАХИЛ ИГНАТОВ – 6,0. Старался Игнатов, много опускался на правый фланг обороны, помогая Денисову. В атаке дважды обострил сольным проходом, один раз подкат Влута вкупе с соло Михаила привёл к опасному моменту, но Промес этот шанс не реализовал.

ШАМАР НИКОЛСОН – 4,5. Довольно неожиданно Шамар оказался в старте. Абаскаль эксперимент признал неудачным уже после часа игры, заменив Николсона. До этого форвард успел загубить шикарный момент, пять раз потерять мяч и отдать девять точных передач.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Что-то сегодня очень много индивидуальной игры увидели от Промеса – шесть раз он бил по воротам, иногда не замечая забегающих защитников. Отличиться Куинси так и не сумел, причём только раз Помазуну пришлось постараться серьёзно. Но назвать игру Промеса слабой всё равно нельзя – он четыре раза отдал ключевую передачу в развитии атаки.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 4,5. Вынужденно вышел вместо Никиты Чернова, но тоже не смог образовать толковую пару с Дуарте, чувствовалась какая-то неуверенность. А главное, откровенно упустил Бикфалви в эпизоде со вторым голом «Урала».

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о. Отличная «стеночка» с Литвиновым и ассист пяткой. Хорошо вышел на замену, но для оценки маловато.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

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