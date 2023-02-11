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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов высказался о прогрессе молодых игроков «Спартака» при Абаскале

11 Февраля 2023 • 17:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался на тему прогресса молодых игроков московской команды под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

По мнению Бушманова, Абаскаль доверяет молодым футболистам, благодаря чему они заметно прибавили в качестве своей игры. 

«Игнатов очень здорово проявил себя в матчах на Кубок РПЛ, молодец просто. Парень нестандартный, здорово сейчас играет. Тот же Мелешин здорово проявляет себя», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли.

Вчера, 10 февраля, «красно-белые» обыграли «Сочи» (2:0) и стали победителями Winline Зимнего Кубка РПЛ. В чемпионате России после 17 туров команда Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Гильермо Абаскаль
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