​Джикия предлагает отменить Fan ID

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о системе Fan ID в российском футболе. Как известно, после внедрения так называемых электронных паспортов болельщика на футбол стало ходить гораздо меньше людей.

По словам Джикии, сейчас футболистам не хватает заполненных стадионов. Лидер «красно-белых» предлагает отменить Fan ID.

«Выход – убрать этот Fan ID. Почему на футболе это есть, а на других видах спорта – нет? Почему так происходит?» - сказал Джикия в интервью для «Коммент.Шоу».

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Урала». Он пройдёт 4 марта.