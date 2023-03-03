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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Джикия предлагает отменить Fan ID

03 Марта 2023 • 14:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
Через 22 ч. 30 мин.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о системе Fan ID в российском футболе. Как известно, после внедрения так называемых электронных паспортов болельщика на футбол стало ходить гораздо меньше людей.

По словам Джикии, сейчас футболистам не хватает заполненных стадионов. Лидер «красно-белых» предлагает отменить Fan ID.

«Выход – убрать этот Fan ID. Почему на футболе это есть, а на других видах спорта – нет? Почему так происходит?» - сказал Джикия в интервью для «Коммент.Шоу».

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Урала». Он пройдёт 4 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия fan id
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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