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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль рассказал, когда Мозес вернётся на поле

28 Февраля 2023 • 00:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поведал о сроках возвращения на поле нигерийского защитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

«На прошлой неделе он провёл три полноценные тренировки в команде, и я надеюсь, что с 1 марта он точно будет с нами. Пусть не к следующей игре, но, возможно, к «Факелу» он будет в строю», - цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Однако во второму травмированному игроку «Спартака», Наилю Умярову, у тренера нет никаких положительных вестей.

«По Наилю ситуация непростая, здесь никаких прогнозов», - заверил с грустью тренер.

Матч «Спартака» и «Факела» состоится 11 марта в рамках 19 тура РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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