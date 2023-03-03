Юшин: «Футболка Лэмпарда из «Челси» у меня была первой в жизни»

Нападающий «Урала» Александр Юшин ответил на вопрос, какие постеры у него висели над кроватью.

«Егор Титов и Фрэнк Лэмпард. Ну и еще большое количество звездных футболистов. Кстати, футболка Лэмпарда из «Челси» у меня была первой в жизни», — заявил Юшин «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что купил футболку Лэмпарда на рынке, она ему сразу понравилась. Конечно, она полностью была из синтетики, поэтому в ней всегда было жарко, добавил игрок.

В текущем сезоне 27-летний Юшин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив одну результативную передачу.