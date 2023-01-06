Червиченко назвал слабые места «Спартака»

Бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко порассуждал о настоящих проблемах в московском клубе. А именно о том, какие позиции в «Спартаке» особенно нуждаются в усилении.

«У «Спартака» остаются проблемы в обороне и средней линии. В передней линии есть кому играть и забивать» - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт добавил, что сильно заметно отсутствие такого сильного центрдефа как Самуэль Жиго.

«Не дай бог Джикия травмируется», - предостерёг Червиченко.

Сейчас московский «Спартак» идёт на втором месте в РПЛ, уступая «Зениту» шесть очков. Возглавляет команду молодой испанский наставник Гильермо Абаскаль.