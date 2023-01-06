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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко назвал слабые места «Спартака»

06 Января 2023 • 18:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко порассуждал о настоящих проблемах в московском клубе. А именно о том, какие позиции в «Спартаке» особенно нуждаются в усилении.

«У «Спартака» остаются проблемы в обороне и средней линии. В передней линии есть кому играть и забивать» - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт добавил, что сильно заметно отсутствие такого сильного центрдефа как Самуэль Жиго.

«Не дай бог Джикия травмируется», - предостерёг Червиченко.

Сейчас московский «Спартак» идёт на втором месте в РПЛ, уступая «Зениту» шесть очков. Возглавляет команду молодой испанский наставник Гильермо Абаскаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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