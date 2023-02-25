Президент «Урала»: «Левски» пока нам ничего не выплачивал»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, заплатил ли неустойку болгарский клуб «Левски» за несостоявшийся товарищеский матч.

«Пока что нам никто ничего не выплачивал», — заявил Иванов изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Левски» отказался проводить контрольные игры против «Урала» и «Спартака» на зимних сборах. Российские клубы сообщали, что будут требовать выплату неустойки за сорвавшиеся матчи.

После 17 туров «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко. Возобновление чемпионата состоится уже через неделю. 4 марта «шмели» сыграют в гостях со «Спартаком».