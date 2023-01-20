Григорий Иванов рассказал о будущем Помазуна в «Урале»

Многолетний президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем голкипера «шмелей» Ильи Помазуна в клубе. Напомним, молодой голкипер выступает в Екатеринбурге на правах аренды – её срок завершится в середине 2023 года, после окончания сезона.

«У нас с ним аренда до конца сезона. Если его отзовут, то один вопрос, если нет, то значит будем решать. Мы не можем влиять на ситуацию», - цитирует Иванова «РИА Новости Спорт». Функционер добавил, что до конца сезона голкипер точно доиграет.

Права на 26-летнего футболиста принадлежат московскому ЦСКА, он связан с «красно-синими» контрактом до середины 2027 года, правда, претендовать на статус первого номера в стане «армейцев» Помазуну при играющем Игоре Акинфееве пока не кажется вероятным.