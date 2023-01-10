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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: «Вполне возможно, что Промес боится выезжать из России»

10 Января 2023 • 22:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи порассуждал о том, почему лидер атаки «красно-белых» Куинси Промес остался в России и не полетел на первый сбор клуба.

«Возможно, парень боится уезжать из России, потому что за рубежом, его могут арестовать, учитывая его ситуацию. Это мое предположение, может, там другие причины какие-то», - цитирует Хаджи Rusfootball.

Днём 10 января стало известно, что Промес останется в Москве и не полетит со «Спартаком» в ОАЭ.

В РПЛ Куинси Промес возглавляет гонку бомбардиров вместе с Владимиром Сычевым – у обоих на счету по 14 мячей, «Спартак» в турнирной таблице второй.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес Александр Хаджи
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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