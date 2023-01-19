Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов — о переходе Тавареша в «Спартак»: «Зачем опять кормить этих легионеров? Нужно давать шанс своим воспитанникам»

19 Января 2023 • 16:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в московский клуб.

Ранее спортивный директор португальского клуба Руй Педру подтвердил, что трансфер 21-летнего футболиста полностью согласован.

Кечинов признался, что ничего не знает о Тавареше, однако отметил, что в нынешних условиях правильнее было бы доверять собственным воспитанникам, а не легионерам.

«У «Спартака» есть молодые ребята из академии. Нужно давать им шанс, чтобы они прогрессировали. Зачем опять кормить этих легионеров, если у нас такая ситуация? Я не могу понять», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне Тавареш не провёл за «Бенфику» ни одного официального матча. Ранее он выступал за швейцарский «Базель» на правах аренды, где играл под руководством нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Валерий Кечинов Томаш Тавареш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
17:11 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Если бы «Челси» хотел приобрести Захаряна, то купил бы»
16:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лещук: «Возможно, на чемпионате мира Россия выступила бы хорошо»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о переходе Тавареша в «Спартак»: «Зачем опять кормить этих легионеров? Нужно давать шанс своим воспитанникам»
16:23 · Россия. Премьер-лига
РФС планирует увековечить имя Пеле в России
16:19 · Россия. Первая лига
Алиев покинул «Арсенал»
16:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лещук — о чемпионате мира: «У Аргентины вся команда ревела, не по-мужски как-то»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Безуглов рассказал о состоянии Агапова и Арбузова
15:49 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА объявил о переходе Бистровича в нидерландскую «Фортуну» официально
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Из-за вертолёта с помощником Путина в Иране задержали матч
15:27 · Россия. Премьер-лига
Нобоа заявил о намерении остаться в «Сочи» ещё на сезон
15:12 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Дзюба уже сам себя боится»
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Сантос предположил, как будет выбран новый капитан «Зенита»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Уход Ловрена для меня стал сюрпризом»
14:54 · Россия. Премьер-лига
​Валерий Овчинников: «После того, как «Локомотив» выгнал Сёмина, у меня к этому клубу особая позиция» 1
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько «Спартак» потратит на Тавареша
Все новости
Рекомендуем