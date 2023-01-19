Кечинов — о переходе Тавареша в «Спартак»: «Зачем опять кормить этих легионеров? Нужно давать шанс своим воспитанникам»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в московский клуб.
Ранее спортивный директор португальского клуба Руй Педру подтвердил, что трансфер 21-летнего футболиста полностью согласован.
Кечинов признался, что ничего не знает о Тавареше, однако отметил, что в нынешних условиях правильнее было бы доверять собственным воспитанникам, а не легионерам.
«У «Спартака» есть молодые ребята из академии. Нужно давать им шанс, чтобы они прогрессировали. Зачем опять кормить этих легионеров, если у нас такая ситуация? Я не могу понять», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».
Отметим, что в нынешнем сезоне Тавареш не провёл за «Бенфику» ни одного официального матча. Ранее он выступал за швейцарский «Базель» на правах аренды, где играл под руководством нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.
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