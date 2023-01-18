Кавазашвили: «Если Рассказов хорошо зарекомендует себя в «Крыльях», то потом сможет вернуться в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе защитника «красно-белых» Николая Рассказова в «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист уже присоединился к самарской команде на зимних сборах, однако контракт с «Крыльями» пока не подписал.

Кавазашвили подчеркнул, что Рассказов нуждается в регулярной игровой практике, поэтому возможный трансфер в «Крылья Советов» выглядит правильным решением.

«Рассказов – воспитанник «Спартака», мне он всегда нравился. Но ему нужно играть, без постоянной практики не будет развития. Если он хорошо зарекомендует себя в «Крыльях», то допускаю, что потом он снова может вернуться в «Спартак», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Рассказов провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом.