Хлусевич: «Хочется забить за «Спартак» уже давно»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о целях, которые он перед собой ставит. Напомним, что в воскресенье, 26 февраля, Хлусевич отпраздновал свой 22-й день рождения, а на следующий день, 27 февраля, «красно-белые» уверенно обыграли «Локомотив» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

Футболист отметил, что определённых пожеланий у него не было, ведь самое главное — это успех команды. Однако вместе с тем защитник заявил о намерениях наконец-то забить свой первый гол за «Спартак».

«Хочется забить уже давно, поэтому это было не основным желанием. Оно есть всегда», — приводит слова Хлусевича Sport24.

Напомним, Хлусевич перешёл в «Спартак» в начале 2022 года из тульского «Арсенала». О общей сложности за «красно-белых» защитник успел провести 35 матчей и отдать шесть результативных передач.