Ганчаренко: «Газинский, Сиссе и Шатов могут восстановиться к матчу со «Спартаком»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко рассказал, что кто-то из тройки травмированных футболистов «шмелей» в лице Юрия Газинкого, Олега Шатова и Ибраима Сиссе может помочь клубу в грядущем матче против «Спартака» на выезде.

«Хотелось бы верить, чтобы кого‑то из троицы Газинский, Сиссе, Шатов мы смогли подвезти к «Спартаку». Шансы есть, но, возможно, это состоится после матча с «красно‑белыми», - рассказал Ганчаренко каналу «Матч ТВ».

Напомним, «Урал» в ближайшем туре РПЛ отправится в гости к «Спартаку», матч запланирован на субботу – 4 марта.

Сегодня вечером уральцы победили «Ростов» в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка России – 2:1.