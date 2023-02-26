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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзоян оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

26 Февраля 2023 • 15:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Мирзоян высказался о работе Гильермо Абаскаля у руля «красно-белых».

 «На сегодняшний день «Спартак» идёт на правильном пути. Тренер видит, в каком состоянии находятся игроки. Но радует, что «Спартак» начал играть весело, красиво, не боится ошибиться. Конечно, это заслуга Абаскаля. До него мы не видели этой игры» — заявил эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу».

Мирзоян рассказал, что смотрел все матчи «красно-белых» на тренировочных сборах, отметив, что коллектив выглядит уверенно. Также Александр считает, что неудачный второй тайм недавней встречи Фонбет Кубка России против «Локомотива» пойдёт команде на пользу, поскольку станет понятно, над чем нужно работать.

Напомним, что после 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на второй строчке, уступая лидирующему «Зениту» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мирзоян Гильермо Абаскаль
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