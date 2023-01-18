Мирзоян считает, что Денисову по силам конкурировать с Таварешом за место в составе «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян высказался о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в московский клуб.

Мирзоян считает, что даже в случае прихода 21-летнего португальца, место в стартовом составе «красно-белых» ему не гарантировано.

«На этой позиции играет Денисов, но после прихода португальца всё зависит от Даниила, такого нет, что если мы за него заплатили, то должны ставить его, кто сильнее будет, тот и сыграет», — цитирует Мирзояна Metaratings.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что конкуренция среди футболистов пойдёт «Спартаку» только на пользу.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.