Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзоян считает, что Денисову по силам конкурировать с Таварешом за место в составе «Спартака»

18 Января 2023 • 13:53 Комментировать
Санта-Клара
...
Бенфика
1 10.00 X 5.10 2 1.32
21.01 21:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян высказался о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в московский клуб.

Мирзоян считает, что даже в случае прихода 21-летнего португальца, место в стартовом составе «красно-белых» ему не гарантировано.

«На этой позиции играет Денисов, но после прихода португальца всё зависит от Даниила, такого нет, что если мы за него заплатили, то должны ставить его, кто сильнее будет, тот и сыграет», — цитирует Мирзояна Metaratings.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что конкуренция среди футболистов пойдёт «Спартаку» только на пользу.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Александр Мирзоян Томаш Тавареш Даниил Денисов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САНТА-КЛАРА БЕНФИКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
15:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Недавно был звонок из клуба турецкой Суперлиги»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Лангович назвал самого лучшего футболиста в РПЛ
14:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «15 миллионов евро за Баринова — это много»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Лангович: «Зенит» наказывает за любую ошибку, но с ним можно соперничать
14:38 · Россия. Премьер-лига
Лангович: Все игроки «Ростова» обрадовались, когда Карпин вернулся в клуб
14:37 · Россия. Премьер-лига
Силкин предположил, почему «Челси» потерял интерес к Захаряну
14:36 · Россия. Премьер-лига
​Мамаева заметили в отеле, где живут ЦСКА и «Динамо» фото
14:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» оценил трансфер Роналду в «Аль-Наср»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Лангович: «Каждый игрок «Ростова» понимал, что сборная России — важный шаг для Карпина»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «Не думаю, что Черышев сможет помочь «Торпедо» остаться в РПЛ»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Сенников рассказал, как нужно усилиться «Локомотиву»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян считает, что Денисову по силам конкурировать с Таварешом за место в составе «Спартака»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Лангович рассказал, как Карпин помог ему убрать лишний вес
13:39 · Россия. Премьер-лига
Корнеев считает, что Захарян уже не перейдёт в «Челси»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Данни считает, что переход в «Торпедо» пойдёт на пользу Дзюбе
Все новости
Рекомендуем