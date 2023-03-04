Федуну задали вопрос, почему он продал «Спартак»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прибыл на поединок между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в рамках 18-го тура чемпионата России.

Во время прохода на стадион журналисты поинтересовались, почему бизнесмен продал клуб. Федун проигнорировал вопрос и молча прошел дальше, передает «Чемпионат».

Летом прошлого года Леонид Арнольдович продал полный пакет акций клуба компании «Лукойл».

Поединок «Спартака» против «Урала» пройдет сегодня, 4 февраля, начало запланировано в 14:00 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.