Каррера: «Давайте уважать решение Промеса»

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о том, что лидер «красно-белых» Куинси Промес пропустит первый сбор своей команды в ОАЭ.

«Если Промес вынужден пропустить сбор по личным причинам — это его право. Значит, так действительно нужно. Давайте уважать его решение», - цитирует Карреру «Чемпионат».

Он добавил, что Промес будет очень мотивирован скорее вернуться в состав «Спартака», но пропуск сбора сильно повлияет на качество его игры.

Напомним, что сегодня стало известно, что голеадор «Спартака» и один из лучших бомбардиров РПЛ Куинси Промес на первый сбор со своим клубом не поедет. Настоящей причины такого поступка мы не знаем, ранее сообщалось о «проблемах со здоровьем» нидерландца.