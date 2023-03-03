Гладилин: «Промес заслужил российское гражданство»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что нападающий «красно-белых» Квинси Промес заслужил гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что министерство спорта РФ отказало «красно-белым» в направлении ходатайства о предоставлении гражданства 31-летнему нидерландцу.

«Я за то, чтобы Промес получил гражданство. Он хороший парень. Непонятно, есть ли его вина в этом уголовном деле, возможно, это провокация. Промес заслужил того, чтобы ему предоставили российское гражданство», — приводит слова Гладилина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Промес очень многое сделал для «Спартака» и для всего российского футбола.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет 9 результативных передач.