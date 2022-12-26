Шавло: «У «Спартака» есть возможность догнать «Зенит»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил перспективы «красно-белых» навязать борьбу «Зениту» за золотые медали.

«У «Спартака» есть возможность догнать «Зенит», но для этого надо побеждать в оставшихся матчах. Если «Спартак» продолжит играть так, как это было в первой части сезона, то всё возможно. Всё зависит от «Зенита» и от того, будет ли команда терять очки. Всё реально», — сказал Шавло в интервью изданию «РБ Спорт».

Функционер вспомнил сезон 2005 года, когда «Спартак» смог отыграть отставание в семь очков от «Локомотива», а также отметил, что команде Гильермо Абаскаля нужен качественный центральный защитник. По его мнению, в текущих обстоятельствах тяжело привезти достойного иностранца, поэтому нужно готовить местных игроков.

Напомним, что на момент зимней паузы «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть баллов.