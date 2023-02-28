Слуцкий — о форме Дзюбы и Промеса: «Всё дело во взаимодействиях»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о том, почему нападающий «Спартака» Квинси Промес, а также форвард «Локомотива» Артём Дзюба находятся в хорошей физической форме, несмотря на то, что оба пропустили тренировочные сборы своих команд.

Напомним, в 1/4 финала Кубка России «Спартак» по сумме двух матчей одолел «Локомотив» (5:2).

«Нельзя их сравнивать. Артём в новой команде, всё нужно понимать заново. Промес пропускал по вынужденным причинам, но, чётко понимая, как и с кем нужно взаимодействовать. Вопрос же не в том, готовы они или нет, вопрос в тех же взаимодействиях», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В двух матчах очного противостояния Промес забил один мяч и отдал одну голевую передачу. На счету Дзюбы результативных действий нет.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков. «Локомотив» же с 13 баллами располагается на 14-й строчке.