Кечинов - об УЕФА: «Если было бы понятно, сколько нам ждать, то можно было бы и подождать»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал на тему возможного перехода РФС из УЕФА в другую конфедерацию – АФК.

«Если было бы понятно, сколько ждать (в УЕФА – Ред.), то в принципе можно было бы и подождать. Но это может длиться и год, и два, и три, и пять лет», - цитирует Кечинова Rusfootball.info.

Он пояснил, что окончательного понимания, смогут ли российские команды снова участвовать в европейских соревнованиях, нет. А от вечной игры во внутрироссийских турнирах российские команды будет только регрессировать. Особенно от этого пострадает качество футбола, считает Кечинов. Поэтому если есть возможность менять конфедерацию – надо это делать.

Возможно, что уже завтра исполком РФС на заседании объявит о смене конфедерации на АФК.