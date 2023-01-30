Спортивный юрист Кигинько: «Гаджимурадов и «Пари НН» присматриваются друг к другу»

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько высказался о будущем нападающего «Урала» Рамазана Гаджимурадова. Напомним, что сейчас 25-летний футболист находится в «Пари НН» на просмотре.

Кигинько отметил, что пока говорить о переходе Гаджимурадова в нижегородский клуб преждевременно.

«Рамазан сейчас находится в расположении «Пари НН», тренируется с командой. Клуб и футболист присматриваются друг к другу, пока окончательных решений нет», — приводит слова юриста «РБ Спорт».

Кигинько сообщил, что интерес к футболисту также проявляют клубы из Первой лиги, однако сам Гаджимурадов настроен выступать в РПЛ.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «Урала» 13 матчей, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает Гаджимурадова в 500 тысяч евро.