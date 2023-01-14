Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от перспектив сделки «сине-бело-голубых» с бразильским «Коринтиансом».

«Я думаю, что такое решение не было принято спонтанно. Разговор у них об этом шел, наверняка, не месяц-два назад, а полгода назад. Все началось с перехода Юри Алберто. Думаю, что там уже и подписали все договоры тогда. Это хорошая сделка для развития и для игроков. Это очень положительный момент. Думаю, с бразильцами будет всегда удобно сотрудничать и совместно развивать что-то.

Я думаю, что другие клубы тоже на это сейчас посмотрят и попробуют сами выстроить что-то. Возможно, с Бразилией в дальнейшем начнут сотрудничать и другие команды РПЛ помимо «Зенита». Единственное, жалко наших молодых игроков. Для них будет мало прохода, мало шансов закрепиться в составе, если будут подписывать бразильских легионеров. Конкуренция будет слишком сложной», - сказал Деменко.

Напомним, на неделе «Зенит» обменял форварда Юри Алберто на двух молодых игроков «Коринтианса» - защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса.