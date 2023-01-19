Дуглас Сантос: «Уход Ловрена для меня стал сюрпризом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал переход экс-петербуржца Деяна Ловрена в «Лион» по ходу текущего месяца.

Бразилец признался, что уход 33-летнего хорвата для него стал большой неожиданностью, так как ни во время чемпионата мира, ни после обсудить этот вопрос с Ловреном у него не получалось.

«Мы не очень много общались по ходу чемпиона мира, потому что он был занят, и я не хотел его отвлекать. Да и после чемпионата мира тоже было не до общения. Но за последний год у нас с Деяном сложились особенно тёплые отношения — мы достаточно много общались и на поле, и за его пределами», — приводит слова Сантоса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что соглашение Ловрена с французским клубом рассчитано до лета 2025 года. На продаже одного из своих лидеров «Зенит» заработал 2 миллиона евро.

В текущем сезоне опытный защитник провёл за «сине-бело-голубых» 16 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.