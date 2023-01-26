Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо подтвердил, что «Челси» готовит новое предложение по Гюсто

26 Января 2023 • 14:28 Комментировать
Аяччо
...
Лион
1 4.60 X 3.65 2 1.80
29.01 19:05

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях подтвердил, что лондонский «Челси» собирается сделать новое предложение «Лиону» по трансферу 19-летнего правого защитника Мало Гюсто.

По сведениям источника, первое предложение «Челси» было уже отвергнуто руководством французского клуба. Сейчас «пенсионеры» рассчитывают заключить сделку за сумму около 30-40 миллионов евро.

Сам Гюсто уже согласовал с «Челси» условия личного контракта и ждёт момента, когда «Лион» даст зелёный свет на трансфер. У «синих» также был вариант с Дензелом Дюмфрисом из миланского «Интера», но нидерландец показался руководству клуба слишком дорогим.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Мало Гюсто Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯЧЧО ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
14:28 · Англия. Премьер-лига
Романо подтвердил, что «Челси» готовит новое предложение по Гюсто
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» собирается сделать предложение о покупке Дзаньоло
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Канте продолжают переговоры по продлению контракта
13:41 · Англия. Премьер-лига
Дайч может скоро возглавить «Эвертон»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Хаверц может покинуть «Челси» летом, игрок хочет выступать в Лиге чемпионов 1
12:53 · Англия. Премьер-лига
Фабиу Силва перешёл ПСВ официально
12:45 · Англия. Премьер-лига
Артета уверен, что Нкетиа будет продолжать прогрессировать
12:38 · Англия. Премьер-лига
Маккенни будет зарабатывать в «Лидсе» 3,8 миллионов евро в год
12:34 · Англия. Чемпионшип
Чанов уверен, что Хайкин заиграет в «Бристоль Сити»
11:43 · Англия. Чемпионшип
«Халл Сити» заинтересован в подписании нападающего «Остенде»
11:36 · Англия. Чемпионшип
Сёмин — о Хайкине: «Бристоль Сити» может стать трамплином для перехода в АПЛ»
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Ренн» отверг предложения ПСВ и «Саутгемптона» по Сулемане
10:57 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Баварии» почти не верит в летний трансфер Кейна
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Милану» интересен защитник «Манчестер Сити»
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на Амаду Онана, так как не может договориться по трансферам Кайседо и Фернандеса
Все новости
Рекомендуем