Романо подтвердил, что «Челси» готовит новое предложение по Гюсто

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях подтвердил, что лондонский «Челси» собирается сделать новое предложение «Лиону» по трансферу 19-летнего правого защитника Мало Гюсто.

По сведениям источника, первое предложение «Челси» было уже отвергнуто руководством французского клуба. Сейчас «пенсионеры» рассчитывают заключить сделку за сумму около 30-40 миллионов евро.

Сам Гюсто уже согласовал с «Челси» условия личного контракта и ждёт момента, когда «Лион» даст зелёный свет на трансфер. У «синих» также был вариант с Дензелом Дюмфрисом из миланского «Интера», но нидерландец показался руководству клуба слишком дорогим.