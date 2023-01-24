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«Челси» готовит ещё одно предложение по Гюсто

24 Января 2023 • 17:05 Комментировать
Аяччо
...
Лион
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29.01 19:05

После первого отклонённого предложения по трансферу правого защитника «Лиона» Малю Гюсто, лондонский «Челси» готовится предпринять новые попытки заполучить 19-летнего француза. Напомним, в руководстве «пенсионеров» видят в фуллбеке идеаальную подмену Рису Джеймсу, который в последний год несколько раз выбывал из строя на приличные сроки из-за травм.

Сам Гюсто уже согласовал контракт с «Челси», который потенциально будет действовать 7 с половиной лет. «Лион», тем не менее, не намерен продавать футболиста, так как хочет оставить его хотя бы до конца сезона.

В этом розыгрыше чемпионата Франции Гюсто отметился одной результативной передачей за «Лион». Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Мало Гюсто Трансферы футбола - зима 2023
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АЯЧЧО ЛИОН
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