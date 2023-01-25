«Челси» готовит 30-40 миллионов евро за Гюсто

Лондонский «Челси» готов потратить серьёзные деньги на трансфер 19-летнего правого защитника «Лиона» Мало Гюсто. По информации от журналиста Санти Ауны, «пенсионеры» готовят новое предложение, которое составит 30-40 миллионов евро.

Сам футболист уже согласовал с «пенсионерами» условия контракта. Мало очень хочет перебраться в Английскую премьер-лигу. «Лион» уже успел отклонить предложение «Челси» в размере 17 миллионов евро.

Французский клуб не против продать молодого защитника, но «дети» при этом хотели бы сохранить игрока до конца сезона. «Челси» ранее отказался от трансфера на условиях, что Гюсто проведёт в «Лионе» ещё полгода на правах аренды.