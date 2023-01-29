«Лион» подпишет игрока «Херенвена» Сарра

«Лион» согласовал переход нападающего нидерландского «Херенвена» Амина Сарра, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 12-13 миллионов евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает 21-летнего шведа в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Сарр провёл в составе своей нынешней команды 19 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Лион» набрал 25 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч эта команда проведёт сегодня, 29 января, против «Аяччо». Начало — в 19:05 по московскому времени.