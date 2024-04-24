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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Эксельсиором»

24 Апреля 2024 • 23:57 Комментировать
Аякс
2:2
Эксельсиор
окончен

В 31-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал «Эксельсиор», который ведёт борьбу за выживание. В середине первого тайма Девайн Ренсх открыл счет. На 36-й минуте фаворит остался вдесятером - Стевен Бергвейн удален за фол в штрафной, а Юлиан Бас реализовал пенальти - 1:1. На 53-й минуте Лазарос Лампру ударом головой сделал счет 1:2. В концовке Кеннет Тейлор головой направил мяч в каркас ворот. А вскоре Чуба Акпом добавил мяч в сетку после спасения вратаря - 2:2.

«Аякс» остается пятым, а соперник - четвертым с конца.

Протокол игры  
Аякс2:2Эксельсиор
(1:0) Ренсх Девайн27'  
  38'Бас Юлиан (1:1)
  53'Лампру Лазарос (1:2)
(2:2) Акпом Чуба89'  
Рульи ХеронимоРенсх ДевайнШутало ЙосипКаплан Ахметджан 81' (Соса Борна ( 81') Хато ЙоррельТахирович Бенджамин  68' 68' (Гааей Антон ( 68'  77') Маннсверк Сиверт 80' (Рейкхофф Юлиан ( 80') Тейлор КеннетГодс Мика 80' (Ван ден Бомен Бранко ( 80') Бробби Брайан 44' (Акпом Чуба ( 44') Бергвейн Стевен  36'
Запасные: Де Графф ТомФитц-Джим КиянВос СилваноПасвер РемкоГуйер ТристанМедич Яков
Ван Гассел СтейнБенита Мимеирхель  73'Хореман Сибе  67'Эль-Яакуби РедуанЗагре АртурГаудмейн Кензо 84' (Виделль Каспер ( 84') Бас ЮлианСанчес-Фернандес Деренсили 73' (Науйокс Ноа ( 73') Сандра СиссеЛампру Лазарос 73' (Удденес Оскар ( 73') Дёйвестейн Лансе 90' (Оморова Ричи ( 90')
Запасные: Ван Дёйнен МайкНьивпорт СвенКёйпер ПаскальSiem de Moes
24 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эксельсиор

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