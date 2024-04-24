«Аякс» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Эксельсиором»

В 31-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал «Эксельсиор», который ведёт борьбу за выживание. В середине первого тайма Девайн Ренсх открыл счет. На 36-й минуте фаворит остался вдесятером - Стевен Бергвейн удален за фол в штрафной, а Юлиан Бас реализовал пенальти - 1:1. На 53-й минуте Лазарос Лампру ударом головой сделал счет 1:2. В концовке Кеннет Тейлор головой направил мяч в каркас ворот. А вскоре Чуба Акпом добавил мяч в сетку после спасения вратаря - 2:2.

«Аякс» остается пятым, а соперник - четвертым с конца.