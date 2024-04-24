«Аякс» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Эксельсиором»

В 31-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал «Эксельсиор», который ведёт борьбу за выживание. В середине первого тайма Девайн Ренсх открыл счет. На 36-й минуте фаворит остался вдесятером - Стевен Бергвейн удален за фол в штрафной, а Юлиан Бас реализовал пенальти - 1:1. На 53-й минуте Лазарос Лампру ударом головой сделал счет 1:2. В концовке Кеннет Тейлор головой направил мяч в каркас ворот. А вскоре Чуба Акпом добавил мяч в сетку после спасения вратаря - 2:2.
«Аякс» остается пятым, а соперник - четвертым с конца.
Протокол игры
|(1:0) Ренсх Девайн27'
|38'Бас Юлиан (1:1)
|53'Лампру Лазарос (1:2)
|(2:2) Акпом Чуба89'
Рульи Херонимо•Ренсх Девайн•Шутало Йосип•Каплан Ахметджан81' (Соса Борна (81') •Хато Йоррель•Тахирович Бенджамин 68'68' (Гааей Антон (68') • 77'Маннсверк Сиверт80' (Рейкхофф Юлиан (80') •Тейлор Кеннет•Годс Мика80' (Ван ден Бомен Бранко (80') •Бробби Брайан44' (Акпом Чуба (44') •Бергвейн Стевен 36'
Ван Гассел Стейн•Бенита Мимеирхель• 73'Хореман Сибе• 67'Эль-Яакуби Редуан•Загре Артур•Гаудмейн Кензо84' (Виделль Каспер (84') •Бас Юлиан•Санчес-Фернандес Деренсили73' (Науйокс Ноа (73') •Сандра Сиссе•Лампру Лазарос73' (Удденес Оскар (73') •Дёйвестейн Лансе90' (Оморова Ричи (90')
24 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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