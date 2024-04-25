ПСВ забил 8 мячей «Херенвену» и почти стал чемпионом

В 30-м туре Эредивизии ПСВ сделал решающий шаг к чемпионству. В гостях у «Херенвена» явный фаворит сезона забил сразу восемь безответных голов, а болельщики проигравшей стороны с досады сорвали поединок в компенсированное время. Еще до перерыва коллектив из Эйндховена вел со счетом 5:0, после чего забил еще трижды. Результативные удары в активе Гуса Тиля (дубль), Малика Тильмана (дубль), Йоэля Веермана, Жоана Бакайоко, Люка де Йонга и Патрика ван Анхольта.

Отрыв от «Фейеноорда» составляет 12 очков. Осечка команды из Роттердама или набранное очко ПСВ принесут титул эйндховенцам.