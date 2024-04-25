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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 8 мячей «Херенвену» и почти стал чемпионом

25 Апреля 2024 • 21:56 Комментировать
Херенвен
0:8
ПСВ
окончен

В 30-м туре Эредивизии ПСВ сделал решающий шаг к чемпионству. В гостях у «Херенвена» явный фаворит сезона забил сразу восемь безответных голов, а болельщики проигравшей стороны с досады сорвали поединок в компенсированное время. Еще до перерыва коллектив из Эйндховена вел со счетом 5:0, после чего забил еще трижды. Результативные удары в активе Гуса Тиля (дубль), Малика Тильмана (дубль), Йоэля Веермана, Жоана Бакайоко, Люка де Йонга и Патрика ван Анхольта.

Отрыв от «Фейеноорда» составляет 12 очков. Осечка команды из Роттердама или набранное очко ПСВ принесут титул эйндховенцам.

Протокол игры  
Херенвен0:8ПСВ
  7'Тиль Гус (0:1)
  9'Тильман Малик (0:2)
  11'Тильман Малик (0:3)
  30'Тиль Гус (0:4)
  44'Веерман Йоэй (0:5)
  52'Бакайоко Жоан (0:6)
  71'Де Йонг Люк (0:7)
  83'Ван Анхольт Патрик (0:8)
Ван дер Харт МиккиБрауде ОливерВан Бик СвенБохневич Павел 46' (Ван Эе Эспен ( 46') Кёлерт МатсХайе ТомОльссон Симон 46' (Николаеску Йон ( 46') Волемарк Патрик 72' (Сахрауи Осам ( 72') Брауэрс Люк 75' (Уэбстер Чарли ( 75') Нуннели ЧеВан Амерсфоорт Пелле 46' (Ван Оттеле Сюб ( 46')
Запасные: Карлсбакк ДаниэльЛойзу ЛойзосБеккема ЯнТахири АнасНопперт АндрисНунумете Дженаро
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 63' (Ван Анхольт Патрик ( 63') Боскальи Оливье 78' (Обиспо Армандо ( 78') Жуниор Мауро 63' (Лосано Ирвинг ( 63') Схаутен ЙердиВеерман ЙоэйБакайоко Жоан 78' (Пепи Рикардо ( 78') Тиль Гус 63' (Сайбари Исмаэль ( 63') Тильман МаликДе Йонг Люк
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойЛэнд ТайгоСамбо ШурандиЛедесма Ричард
25 апреля. Стадион "Абе Ленстра" (Хееренвеен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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