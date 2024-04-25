ПСВ забил 8 мячей «Херенвену» и почти стал чемпионом

В 30-м туре Эредивизии ПСВ сделал решающий шаг к чемпионству. В гостях у «Херенвена» явный фаворит сезона забил сразу восемь безответных голов, а болельщики проигравшей стороны с досады сорвали поединок в компенсированное время. Еще до перерыва коллектив из Эйндховена вел со счетом 5:0, после чего забил еще трижды. Результативные удары в активе Гуса Тиля (дубль), Малика Тильмана (дубль), Йоэля Веермана, Жоана Бакайоко, Люка де Йонга и Патрика ван Анхольта.
Отрыв от «Фейеноорда» составляет 12 очков. Осечка команды из Роттердама или набранное очко ПСВ принесут титул эйндховенцам.
Протокол игры
|7'Тиль Гус (0:1)
|9'Тильман Малик (0:2)
|11'Тильман Малик (0:3)
|30'Тиль Гус (0:4)
|44'Веерман Йоэй (0:5)
|52'Бакайоко Жоан (0:6)
|71'Де Йонг Люк (0:7)
|83'Ван Анхольт Патрик (0:8)
Ван дер Харт Микки•Брауде Оливер•Ван Бик Свен•Бохневич Павел46' (Ван Эе Эспен (46') •Кёлерт Матс•Хайе Том•Ольссон Симон46' (Николаеску Йон (46') •Волемарк Патрик72' (Сахрауи Осам (72') •Брауэрс Люк75' (Уэбстер Чарли (75') •Нуннели Че•Ван Амерсфоорт Пелле46' (Ван Оттеле Сюб (46')
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре63' (Ван Анхольт Патрик (63') •Боскальи Оливье78' (Обиспо Армандо (78') •Жуниор Мауро63' (Лосано Ирвинг (63') •Схаутен Йерди•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан78' (Пепи Рикардо (78') •Тиль Гус63' (Сайбари Исмаэль (63') •Тильман Малик•Де Йонг Люк
25 апреля. Стадион "Абе Ленстра" (Хееренвеен).
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