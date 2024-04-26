Слот возглавит «Ливерпуль» – сделка согласована

Рулевой «Фейеноорда» Арне Слот станет преемником Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Мерсисайдцы договорились с нидерландским клубом о сумме компенсации за специалиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте. Также английский гранд согласовал все детали контракта с самим Слотом. 45-летний наставник приступит к новой работе после завершения текущего сезона, когда пост оставит Юрген Клопп.

Арне Слот занимает должность в «Фейеноорде» с лета 2021 года. В прошлой кампании коллектив из Роттердама выиграл чемпионат страны под руководством тренера, а недавно стал победителем Кубка Нидерландов.