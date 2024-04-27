​«Херенвен» потерпел крупнейшее поражение в своей истории

В чемпионате Нидерландов проходят матчи 31-го тура, ПСВ съездил в Херенвен, где забил восемь безответных мячей достаточно крепкому, в общем-то, оппоненту.

Как выяснилось, для «Херенвена», клуба, в котором когда-то выступал Игорь Корнеев, это поражение стало самым крупным за всю историю выступлений в чемпионате Нидерландов. Если же говорить только о домашних матчах, то предыдущий антирекорд был 0:5 в игре против «Аякса» в 2012 году, а сейчас получилось сразу 0:8.

В настоящий момент «Херенвен» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В следующем туре клуб сыграет с «Алмере Сити».