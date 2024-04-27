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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ одержал самую крупную выездную победу в своей истории

27 Апреля 2024 • 01:19 Комментировать
Херенвен
0:8
ПСВ

В чемпионате Нидерландов проходят матчи 31-го тура, ПСВ  съездил в Херенвен, где забил восемь безответных мячей достаточно крепкому, в общем-то, оппоненту. Таким образом, «крестьяне» сделали предпоследний шаг к оформлению вожделённого чемпионского титула, а также одержали самую крупную свою гостевую победу в истории выступлений в высшей лиге чемпионата Нидерландов.

Ну а восемь мячей в чемпионате ПСВ в принципе не забивал с сентября 2010 года - тогда это были знаменитые 10:0 против роттердамского «Фейеноорда», в котором как раз тогда имел несчастье выступать Фёдор Смолов.


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Евро-Футбол.Ру,
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