ПСВ одержал самую крупную выездную победу в своей истории

В чемпионате Нидерландов проходят матчи 31-го тура, ПСВ съездил в Херенвен, где забил восемь безответных мячей достаточно крепкому, в общем-то, оппоненту. Таким образом, «крестьяне» сделали предпоследний шаг к оформлению вожделённого чемпионского титула, а также одержали самую крупную свою гостевую победу в истории выступлений в высшей лиге чемпионата Нидерландов.

Ну а восемь мячей в чемпионате ПСВ в принципе не забивал с сентября 2010 года - тогда это были знаменитые 10:0 против роттердамского «Фейеноорда», в котором как раз тогда имел несчастье выступать Фёдор Смолов.