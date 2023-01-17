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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» хочет подписать форварда «Лиона»

17 Января 2023 • 16:50 Комментировать
Вест Хэм
...
Эвертон
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21.01 18:00

«Эвертон» нацелился на форварда «Лиона» Мусса Дембеле. Журналист Санти Ауна в социальных сетях сообщает, что «ириски» готовы воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом 26-летнего француза, предложив «детям» минимальную компенсацию за зимний трансфер.

Напомним, в сезоне-2020/21 Дембеле успел поиграть на правах аренды за мадридский «Атлетико». Также футболист ранее выступал в Шотландии в составе «Селтика», откуда в своё время и перешёл в «Лион».

В нынешнем сезоне на счету Дембеле два гола в чемпионате Франции. «Эвертон» сейчас борется за выживание в Английской премьер-лиге и ищет нового нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Эвертон Мусса Дембеле Трансферы футбола - зима 2023
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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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