«Эвертон» хочет подписать форварда «Лиона»

«Эвертон» нацелился на форварда «Лиона» Мусса Дембеле. Журналист Санти Ауна в социальных сетях сообщает, что «ириски» готовы воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом 26-летнего француза, предложив «детям» минимальную компенсацию за зимний трансфер.

Напомним, в сезоне-2020/21 Дембеле успел поиграть на правах аренды за мадридский «Атлетико». Также футболист ранее выступал в Шотландии в составе «Селтика», откуда в своё время и перешёл в «Лион».

В нынешнем сезоне на счету Дембеле два гола в чемпионате Франции. «Эвертон» сейчас борется за выживание в Английской премьер-лиге и ищет нового нападающего.