Тен Хаг не советует Эланге уходить в аренду в «Эвертон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не советует своему подопечному Энтони Эланге уходить в аренду в «Эвертон». По информации от Mirror Football, нидерландский специалист считает, что при негативной атмосфере в команде Фрэнка Лэмпарда, у вингера не будет возможности развиваться.

Напомним, сейчас «Эвертон» находится в зоне вылета в чемпионате Англии, а работа главного тренера Фрэнка Лэмпарда висит на волоске. У Эланги также есть вариант с переходом в дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне Энтони отметился одним результативным пасом в Английской премьер-лиге.