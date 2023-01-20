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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг не советует Эланге уходить в аренду в «Эвертон»

20 Января 2023 • 16:22 Комментировать
Вест Хэм
...
Эвертон
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Через 23 ч. 15 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не советует своему подопечному Энтони Эланге уходить в аренду в «Эвертон». По информации от Mirror Football, нидерландский специалист считает, что при негативной атмосфере в команде Фрэнка Лэмпарда, у вингера не будет возможности развиваться.

Напомним, сейчас «Эвертон» находится в зоне вылета в чемпионате Англии, а работа главного тренера Фрэнка Лэмпарда висит на волоске. У Эланги также есть вариант с переходом в дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне Энтони отметился одним результативным пасом в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Энтони Эланга Трансферы футбола - зима 2023
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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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