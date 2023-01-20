«Эвертон» ведёт продвинутые переговоры с «Вильярреалом» по Данджуме

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума находится в шаге от перехода в английский «Эвертон». По информации от The Bobble, «ириски» ведут продвинутые переговоры с руководством «жёлтой субмарины» и надеются поскорее закрыть сделку.

Сам Данджума открыт к возвращению в Английскую премьер-лигу, где ранее защищал цвета «Борнмута». Напомним, «Эвертон» в данный момент борется за выживание в элитном дивизионе и идёт на девятнадцатом месте в турнирной таблице.

Данджума провёл 10 поединков в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. В этих матчах нидерландский нападающий отметился двумя забитыми голами.