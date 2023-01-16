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«Вест Хэм» потребует солидную сумму за Райса, которого намерен купить «Арсенал»

16 Января 2023 • 21:40 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Арсенал
окончен

«Вест Хэм» расстанется с полузащитником Декланом Райсом только за очень внушительную плату.

В понедельник английские СМИ сообщили, что 24-летний футболист стал главной трансферной целью «канониров» на предстоящее лето. По информации журналиста Сами Мокбеля, «Вест Хэм» потребует за хавбека сборной Англии порядка 113 млн евро. Впрочем, «Арсенал» настолько ценит талант игрока, что ради его приобретения готов установить собственный трансферный рекорд.

В подписании Деклана Райса также заинтересован «Челси». Стоимость капитана «молотобойцев» оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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