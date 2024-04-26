Клопп оценил Мойеса

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Вест Хэмом» высказался о рулевом лондонской команды Дэвиде Мойесе.

«Дэвид – один из лучших моих коллег. У нас нет времени, чтобы проводить время вместе, но на самом деле мы много лет общались перед игроками. Он мне очень нравится, я его очень уважаю. Честно говоря, я думаю, что он проделывает невероятную работу. Мне нравится их команда: они атакующие и действительно талантливые. Я уже говорит пару паз, что Джаррод Боуэн является одним из моих любимых игроков», - сказал Клопп на пятничной пресс-конференции.

Матч «Вест Хэм» - «Ливерпуль» стартует 27 апреля в 14:30 по московскому времени.