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Клопп оценил Мойеса

26 Апреля 2024 • 15:28 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
1 5.50 X 5.00 2 1.53
Через 22 ч. 16 мин.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Вест Хэмом» высказался о рулевом лондонской команды Дэвиде Мойесе.

«Дэвид – один из лучших моих коллег. У нас нет времени, чтобы проводить время вместе, но на самом деле мы много лет общались перед игроками. Он мне очень нравится, я его очень уважаю. Честно говоря, я думаю, что он проделывает невероятную работу. Мне нравится их команда: они атакующие и действительно талантливые. Я уже говорит пару паз, что Джаррод Боуэн является одним из моих любимых игроков», - сказал Клопп на пятничной пресс-конференции.

Матч «Вест Хэм» - «Ливерпуль» стартует 27 апреля в 14:30 по московскому времени.

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Ливерпуль Вест Хэм Дэвид Мойес Юрген Клопп ещё теги

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ВЕСТ ХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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