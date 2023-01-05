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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп попал в число кандидатов на лучшего тренера месяца в АПЛ

05 Января 2023 • 21:42 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.01 19:30

Английская Премьер-лига объявила список кандидатов, среди которых выберут лучшего тренера ноября-декабря в АПЛ. В их число входят рулевой идущего на первом месте «Арсенала» Микель Артета, наставник сенсационного в этом сезоне «Ньюкасла» Эдди Хау, главный тренер обыгравшего «Ливерпуль» «Брентфорда» Томас Франк и многолетний коуч мерсисайдцев Юрген Клопп.

В данном случае тренера месяца выбирают за два месяца, так как АПЛ прерывалась на чемпионат мира по футболу в Катаре. Он прошёл с 20 ноября по 18 декабря в прошлом году.

Отметим, что по итогам октября лучшим тренером месяца признали Эдди Хау из «Ньюкасла». Сейчас «сороки» идут на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Микель Артета Юрген Клопп Эдди Хау Томас Франк
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