Клопп попал в число кандидатов на лучшего тренера месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила список кандидатов, среди которых выберут лучшего тренера ноября-декабря в АПЛ. В их число входят рулевой идущего на первом месте «Арсенала» Микель Артета, наставник сенсационного в этом сезоне «Ньюкасла» Эдди Хау, главный тренер обыгравшего «Ливерпуль» «Брентфорда» Томас Франк и многолетний коуч мерсисайдцев Юрген Клопп.

В данном случае тренера месяца выбирают за два месяца, так как АПЛ прерывалась на чемпионат мира по футболу в Катаре. Он прошёл с 20 ноября по 18 декабря в прошлом году.

Отметим, что по итогам октября лучшим тренером месяца признали Эдди Хау из «Ньюкасла». Сейчас «сороки» идут на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии.