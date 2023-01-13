Конте сравнил себя с Артетой

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в преддверии дерби с «Арсеналом» сравнил себя с наставником лидера АПЛ Микелем Артетой.

«Артета – он такой как я. Мы оба сильно проявляем эмоции во время игры, ведь на поле может произойти всё, что угодно, поэтому иногда мы можем вести себя странно, проявляя чистую страсть от игры. Артета – ещё один тренер из тех, кто любит жить футболом, из тех, кто живёт игрой», - цитирует Конте GOAL.

Напомним, «Арсенал» под руководством Артеты возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 44 очками. «Тоттенхэм» - пятый, 33 очка.

Северолондонское дерби «канониров» и «шпор» состоится 15 января.