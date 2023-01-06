«Арсенал» по-прежнему заинтересован в аренде Фелиша

Лондонский «Арсенал» по-прежнему сохраняет интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Жоау Фелишу. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, если «канониры» смогут выбить у «матрасников» выгодную сделку, то переход португальца на «Эмирейтс» вполне может состояться.

«Арсенал» хочет заполучить Фелиша именно на правах аренды, чтобы не рисковать большой суммой денег и заменить травмированного Габриэля Жезуса. В краткосрочной сделке также заинтересован «Манчестер Юнайтед», что добавляет сложности команде Микеля Артеты.

Сам Фелиш уже не раз давал понять, что намерен покинуть мадридский «Атлетико» зимой. Всему мешает требуемая сумма компенсации за аренду в размере 21 миллиона евро.